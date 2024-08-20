نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية والبعوث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بقسميها العلمي والأدبي، وكذا معاهد فلسطين، والشهادتين الإعدادية والثانوية للبعوث، في هدوء ودون أية مشاكل.

وأدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وطلاب معاهد فلسطين بالقسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد والقسم العلمي في الفقه والجبر والهندسة الفراغية، وأدى طلاب الإعدادية (بعوث) الامتحان في مادتي القرآن والفقه، بينما أدى طلاب الثانوية (بعوث) القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه ومهارات اللغة العربية، والقسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية.

وشهد اليوم الأول متابعة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تابع فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، من غرفة العمليات، مشددا على ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير أجواء مناسبة للطلاب؛ حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات في أفضل حال.

وتابع الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، لجنة معهد بنين الإسماعيلية ولجنة فتيات الإسماعيلية، بينما تابع الشيخ عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، لجنة قليوب وطوخ بمنطقة القليوبية.