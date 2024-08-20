«100 يوم صحة» تقدم 29 مليون و889 خدمة طبية خلال 19 يوما

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 06:31 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 29 مليون و889 ألفا و958 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الإثنين 19 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و881 ألفا و17 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 782 ألفا و477 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

تقديم 115 ألفا و319 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 405 آلاف و105 خدمات من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 115 ألفا و319 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 49 ألفا و749 خدمة، بالإضافة لتقديم 94 ألفا و934 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 41 ألفا و618 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 71 ألفا و314 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 206 آلاف و475 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و900 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 17 ألفا و254 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 3 آلاف و260 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 14 ألفا و3 خدمات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ78 ألفا و600 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».