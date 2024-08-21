نقيب الأطباء تعليقا على واقعة محمد فؤاد: نحن فى دولة قانون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن ظاهرة التعدي على أفراد الطاقم الطبى فى الطوارئ والمستشفيات، سواء الأطباء أو التمريض أو غيرهم تتنافى مع دولة القانون، وناشد كافة المواطنين مهما كان قلقهم على ذويهم من المرضى بعدم تعطيل تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، بسبب الاشتباك والاعتداء على الفريق الطبى.

وأضاف عبد الحى، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، تعليقًا على واقعة اعتداء الفنان محمد فؤاد على طبيب بـ مستشفى عين شمس التخصصى: نحن فى دولة قانون، لا يجب أبدا فى حال الشعور بالتقصير أن يتدخل أهل المرضى بأيديهم، وأناشد كافة الإدارات والجهات المعنية بتأمين المستشفيات باعتبار المستشفيات من المناطق الحيوية ويجب تأمينها، لأن ذلك يمثل خطورة على تقديم الخدمة، وكافة الدول المجاورة التى شهدت ارتفاع فى حالات التعدي على الأطقم الطبية تمكنت من القضاء على هذه الظاهرة، من خلال تأمين المنشآت الصحية، ووضع عقوبات وغرامات.

واستطرد: لابد أن تتحمل الجهات المعنية تأمين المستشفيات، نحن فى دولة قانون، الأطباء يعملون تحت ظروف صعبة، وأعدادهم قليلة، وأعباء العمل كثيرة عليهم لكثرة أعداد المرضى، مؤكدا أن النقابة ستقدم كافة الدعم القانونى والمعنوى للطبيب الذى تعرض للاعتداء من الفنان محمد فؤاد بمستشفى عين شمس التخصصي.