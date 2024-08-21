وزير الأوقاف يستقبل شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - وزير الأوقاف: التنسيق التام مع مشيخة الطرق الصوفية ودعم جهودها التي تنمي ذوق الإنسان وقيمه الأخلاقية الرفيعة

وزير الأوقاف : المؤتمر الخامس والثلاثين برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: يؤكد أن مشاركة المرأة في شتى مجالات الحياة تجعل عالمنا أكثر عدلًا وسلامًا وأمانًا

شيخ مشايخ الطرق الصوفية : نؤكد على التعاون التام مع وزارة الأوقاف وكافة مؤسساتنا الدينية ونصطف خلف الإمام الأكبر

شيخ مشايخ الطرق الصوفية: الدولة المصرية بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لها تجربة رائدة في دعم وتمكين المرأة المصرية .. ومؤتمر الأوقاف يلقي الضوء على هذه التجربة من خلال محاوره

شيخ مشايخ الطرق الصوفية : المؤتمر الخامس والثلاثون يُعدُّ الأول من نوعه على المستوى الدولي

استقبل معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف سماحة الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية.

واستعرض الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف خلال اللقاء استعدادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين الذي يُعقد الأحد القادم ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤م بالقاهرة برعاية كريمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) .

وأكد وزير الأوقاف أن عنوان المؤتمر "دور المرأة في بناء الوعي"، ويناقش ستة محاور على مدار يومين، حيث يناقش المؤتمر دور المرأة في بناء الوعي الديني وبناء الوعي الثقافي، ودور المرأة في خدمة المجتمع، ودور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل، ودور المرأة في تعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع وبناء السلام، كما يستعرض المؤتمر التجربة المصرية في تمكين المرأة.

وأضاف وزير الأوقاف أن رسالة المؤتمر تؤكد أن مشاركة المرأة في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية تجعل عالمنا الذي نعيش فيه أكثر عدلًا وسلامًا وأمانًا، وأن رؤية المؤتمر تؤكد أن مهمتنا جميعًا هي عمارة الكون، ومسئوليتنا الأساسية للوصول للحضارة التي ننشدها جميعًا، وذلك لن يتحقق إلا بمساهمة المرأة الواعية المتعلمة المثقفة لبناء حضارة للإنسانية جميعًا.

من جانبه أشاد سماحة الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية بعنوان مؤتمر الأوقاف الخامس والثلاثين.

وأضاف شيخ مشايخ الطرق الصوفية أن هذا المؤتمر يُعدُّ هو الأول من نوعه على المستوى الدولي، ويتناول دور المرأة في بناء الوعي، ويستمد أهميته من أهمية دور المرأة التي لها دور كبير في بناء الوعي وتصحيح مفاهيم الأبناء والنشء وبث القيم الأخلاقية والدينية فيهم.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لها تجربة رائدة في دعم وتمكين المرأة المصرية، ودعم حضورها في قلب مسيرة العمل الوطني؛ إدراكًا لدورها المهم في تشكيل وصياغة ماضي وحاضر ومستقبل هذا الوطن، مشيرًا إلى أنه توجد مكتسبات عديدة للمرأة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأشار شيخ مشايخ الطرق الصوفية إلى أن اهتمام الدولة بدور وحقوق المرأة المصرية واندماجها في المجتمع أدى إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة للمرأة المصرية، وكان لها دور فاعل، وتقلدت المناصب السياسية والحكومية، مضيفًا أن الدولة قدمت خلال السنوات الماضية جهودًا كبيرة لدعم المرأة المصرية ومساندتها، وتمكينها اقتصاديًّا وسياسيًّا، وعملت على القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.