انت الأن تتابع خبر عقوبات وغرامة مالية لمن يفعل ذلك؟! .. الحكومة المصرية تحذر من تسمية المواليد الجدد بهذه الأسماء؟!.. اعرف التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما يقترب موعد ولادة الطفل يزداد تفكير الزوجين في اختيار اسم له، ويتطلعون إلى الأسماء الجديدة التي تحمل معاني جيدة، أحيانا قد يقع أحدهما في خطأ أثناء اختيار الاسم مثل اختيار اسم محظور قانونيا مما يتطلب دفع غرامات مالية، في هذا المقال نستعرض معا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع والأسماء الممنوعة قانونيا، فاتبعونا لتتعرفوا على المزيد.

أهم الأسماء الممنوع تداولها طبقا للقانون

حدد قانون الأحوال المدنية الأسماء الممنوعة لتسمية المواليد الجدد وفرض عقوبات مالية تصل إلى 200 جنيه على من يثبت قيامه بذلك، وقد يؤدي الأمر إلى سجن الأب ومن أبرز الأسماء المحظورة قانونيا هي:

الأسماء المركبة ك (نجيب محفوظ)

أي اسم يتعارض مع الدين والعقيدة الإسلامية.

يمنع تسمية الاخوين من نفس الأب بنفس الاسم.

أى إسم يكون حامل به معنى للتنمر.

جميع الأسماء التي تعارض العادات والتقاليد الاجتماعية.

جميع الأسماء التي تسبب الإساءة لصاحبها والتي قد تؤدي إلى معاناة نفسية للطفل.

تزايدت الخلافات حول أسماء مثل مايا، كارما، مالك، لارا، وتين، ريماس، ريناد، وجد، هشام، أمير، وسلطان، كما زاد اهتمام بعض المواطنين بالتحقق من صحة المعلومات التي تدور حول حرمانية تسمية الأطفال بهذه الأسماء، وقد قام النائب هشام الجاهل بنفي جميع الأقاويل التي تشير إلى تحريم تسمية المواليد بأسماء مثل كارما، مايا، ريماس، ولارا وغيرها.

خطوات تسجيل اسم المولود الجديد بعد ولادة المولود يتعين على الأب اتخاذ بعض الإجراءات لتسجيل اسم المولود وتاريخ ولادته، وهي كما يلي: