انت الأن تتابع خبر تحت الارض الفرعونية.. اكتشاف أكبر مدينة أثرية في العالم أسفل تمثال أبو الهول .. مش هتتوقع شكلها.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت جولة أثرية في مصر، قادها الدكتور زاهي حواس، الخبير الأثري المرموق، حقائق ومعلومات مثيرة حول حضارة مصر القديمة، إذ رافق حواس وزير الثقافة الإيطالية والسفير الإيطالي بالقاهرة، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى، في هذه الرحلة الثقافية الفريدة. خلال الجولة، أبرز حواس بعض من أهم الاكتشافات الأثرية لهذا القرن، بما في ذلك بردية وادي الجرف التي تكشف تفاصيل بناء هرم خوفو.

وناقش حواس أيضاً مشروع استكشاف الأهرامات، مشيرًا إلى أهم النتائج التي توصل إليها العلماء، ومنها اكتشاف الممر السري، المعروف بالممر الجملوني، الذي يقع في الجانب الشمالي لهرم خوفو ويمتد لمسافة 9 أمتار بعرض 2.10 متر.

فيما يتعلق بالشائعات المنتشرة حول وجود مدينة تحت تمثال أبو الهول، نفى حواس هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدًا أنها لا تعدو كونها أخبارًا زائفة. وأوضح أيضاً أن أبو الهول هو تمثال أنشأه الملك خفرع، الذي كان ثاني الفراعنة الذين شيدوا الهرم المرتبط بهذا التمثال.

هذه الأخبار الزائفة عن مدينة تحت أبو الهول تؤكد على أهمية تحري الدقة في المعلومات المتداولة بشأن الاكتشافات الأثرية، وتبرز الدور الذي يلعبه العلماء والباحثون في تصحيح المفاهيم وحماية التراث الثقافي.