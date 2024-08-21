انت الأن تتابع خبر كثروا من شرب السوائل.. اتفرج كيف ستكون حالة الطقس اليوم الاثنين والرطوبة تصل 90% على هذه المناطق..(صورة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفيد التوقعات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الطقس غدًا الاثنين الموافق 19 أغسطس سيكون شديد الحرارة في جميع الأنحاء، باستمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح في عدة مناطق مع ظهور شبورة مائية في الصباح. ونقلاً عن بيان الهيئة المنشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ستهيمن الأجواء الحارة والرطبة على معظم مناطق الجمهورية خلال ساعات النهار، بينما ترتفع الحرارة بشكل ملحوظ في جنوب سيناء والأقاليم الجنوبية. أما ليلاً، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا في كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الرطوبة من المتوقع أن تستمر في الارتفاع، مما يزيد من الإحساس بالحرارة أكثر من المتوقع بحدود 2 إلى 3 درجات عن القيم المعلنة. كما حذرت من تشكيل الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ونهر النيل، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة.

من المتوقع أن تظل درجات الحرارة مرتفعة غدًا الاثنين، حيث تؤكد الهيئة على استمرار ارتفاعها في هذا الوقت من العام مع دخول فصل الصيف، حيث من المتوقع أن تصل الحرارة القصوى في القاهرة إلى 36 درجة والصغرى إلى 26 درجة ليلاً.

هذه الأنماط الموسمية للطقس في هذا الوقت من السنة تؤكد على ضرورة الاستعداد الجيد للتعامل مع الحرارة الشديدة والشبورة المائية، خاصة في الصباح الباكر، لتجنب أي مخاطر أو تعطل في الطرق أو الأنشطة اليومية.