نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض درجات الحرارة في مصر: تأثير المنخفضات الجوية على الطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت البلاد في الفترة الأخيرة ذروة غير مسبوقة في ارتفاع درجات الحرارة، حيث ارتفعت في بعض محافظات الصعيد إلى 45 درجة مئوية، مصحوبة بزيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة.

مع قدوم سبتمبر، من المتوقع أن تشهد البلاد تغيرات جوية تؤثر على درجات الحرارة. فما هي المنخفضات الجوية القادمة وما تأثيرها على الطقس في مصر؟

تأثير المنخفضات الجوية على درجات الحرارة

تشير الأرصاد الجوية إلى أن المنخفضات الجوية القادمة من الدول الأوروبية ستبدأ في التأثير على الطقس في مصر بداية من شهر سبتمبر.

هذه المنخفضات الجوية مصحوبة بكتل هوائية منخفضة في درجات حرارتها، مما يسهم في تقليل درجات الحرارة إلى مستويات أقل من معدلاتها الطبيعية.

إذ أن هذه المنخفضات، رغم كونها ضعيفة في البداية، إلا أنها تتشكل من جديد وتؤثر على الطقس في مصر بمرور الوقت.

تطورات الطقس في سبتمبر

وفقًا للدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، فإن شهر سبتمبر يمثل امتدادًا لفصل الصيف الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، إلا أن نهاية شهر سبتمبر تشهد بداية الانتقال من فصل الصيف إلى فصل الخريف، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا وتقل نسبة الرطوبة.

يشير القياتي إلى أن المنخفضات الجوية التي ستؤثر في سبتمبر ستساهم في تسريع هذا التغيير، حيث ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، مما ينعكس على تحسن حالة الطقس بشكل عام.

ما تبقى من فصل الصيف والاستعداد لفصل الخريف

مع بداية شهر سبتمبر، ينتهي فصل الصيف الذي استمر خلال شهري يوليو وأغسطس، ويبدأ فصل الخريف الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر.

من المتوقع أن يشهد الطقس خلال الأيام المقبلة انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، مما يسهم في التخفيف من حدة الحر التي عانت منها البلاد.

يبدأ فصل الشتاء في ديسمبر، حيث يتوقع أن يكون الطقس أكثر برودة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى بداية العام المقبل.