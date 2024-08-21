وزير الإسكان يستقبل سفيرة البحرين للتهنئة بتوليه حقيبة الإسكان.. وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 11:26 صباحاً -

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس الثلاثاء، للتهنئة بتوليه حقيبة الإسكان، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولي.

وأكد المهندس شريف الشربيني، عمق ومتانة العلاقات بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة، موضحاً أن هناك فرصا استثمارية كبيرة فى مختلف المجالات، فى المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها.

كما أكد الوزير، أن الدولة المصرية مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بمملكة البحرين، وخاصة في مجال تنمية المدن الجديدة الذكية التى تحقق مبادئ الاستدامة، وتوفر جودة الحياة للمواطنين، وكذا فى تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتحلية مياه البحر، حيث حققت مصر طفرة كبيرة فى مجال مرافق المياه والصرف خلال الفترة الماضية.