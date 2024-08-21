انت الأن تتابع خبر لمدة يومين .. قطع الكهرباء عن أكثر من 8 أماكن في هذه المحافظة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء بني سويف عن قطع الكهرباء بعدد من الأماكن الواقعة في نطاق المحافظة لمدة يومين بداية من اليوم الأربعاء 21 أغسطس الجاري، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين
وكشفت هندسة كهرباء بني سويف
- التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مشيرة إلى أنه سيتم فصل التيار لمدة 4 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا من نفس اليوم
أماكن قطع الكهرباء
- وأوضحت هندسة كهرباء بني سويف ، أنه سببب قطع الكهرباء يتمثل في قيام الفرق المختصة بإجراء أعمال الصيانة الدورية لموزع السلام بالكامل جهد 11 كيلو فولت، بحي فيصل.، مشيرة إلي أن الأماكن التي سوف تتأثر بذلك اليوم الأربعاء عن (تزمنت ،الحلابية ،عملية مياه الحلابية، صرف مصطفي طاهر)، ويوم الخميس «22 أغسطس»عن (الدوية ،بني عفان ،باروط ،صرف الدوية، صرف بني عفان ،صرف الحماوي ،صرف مصطفي طاهر
- وتهيب هندسة كهرباء بني سويف ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة المذكورة، يمكن الاتصال من خلال الخط الساخن لأعطال الكهرباء بالمحافظة على الرقم الموحد 121، لتقديم أي شكاوى، مشيرة إلى أن الخدمة مستمرة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع