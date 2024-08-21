نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى خطوات سد عجز المعلمين.. حصر بياناتهم وإعادة تسكينهم وفقا لتخصصات مؤهلاتهم الحاصلين عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الإدارات التعليمية، في عمليات حصر بيانات المعلمين المساعدين المتعاقدين طبقا لتخصصات مؤهلاتهم بالتنسيق بين التوجيه الفني والتنسيق المختص، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لسد العجز في أعداد المعلمين استعداد للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإصدار قرار بإعادة تسكينهم وفقا لتخصصات مؤهلاتهم الحاصلين عليها، كخطوة لسد العجز في أعداد المعلمين استعداد للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤،

من جانبها اتاحت الاكاديمية المهنية للمعلمين، ستقوم بفتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه، وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهلة، كما تم فتح باب التقدم لمن يرغب من شاغلي وظائف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات التي بها زيادة التدريس المواد التي بها عجز بما يتوائم مع المؤهل الأصلي تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين.

من جانبه أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خطة الوزارة لمواجهة العجز في المعلمين، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن العدد الحالي للمعلمين يبلغ 843490 معلم موزعون على المدارس المصرية، إلا أن العجز بلغ 469860 معلمًا يشكلون تحديًا كبيرًا أمام وزارة التربية والتعليم.

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن زياراته الميدانية لأكثر من 10 محافظات، والحوار الذي أداره مع العديد من مديري المديريات والإدارات التعليمية جعل التحرك لأجل مواجهة هذا التحدي في أسرع وقت من أولويات الوزارة في الفترة المقبلة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة مستمرة في تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهي المبادرة التي لاقت نجاحًا كبيرًا، وضخت دماء جديدة في المدارس المصرية.