جامعة حلوان تعزز التعاون مع الملحقية الثقافية السعودية لدعم الطلاب الوافدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 12:31 مساءً - في إطار توجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وتحت إشراف الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، قام وفد من إدارة شئون الطلاب الوافدين بجامعة حلوان بزيارة إلى الملحقية الثقافية السعودية في مصر.

ضم الوفد الدكتور هيثم سويلم، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين، والدكتور عادل المهدي، نائب المدير التنفيذي للإدارة، والأستاذ علي سلامة، المدير الإداري للإدارة. وقد استقبلهم الدكتور منصور بن زيد الخثلان، القائم بأعمال الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية بمصر.

خلال الزيارة، استعرض الدكتور هيثم سويلم استراتيجية إدارة شئون الطلاب الوافدين بالجامعة للفترة القادمة، والتي تركز على توفير الدعم اللوجستي والأكاديمي للطلاب الوافدين. كما تم شرح آليات تعزيز التواصل بين الطلاب الوافدين وفريق العمل بالإدارة والمسؤولين في كليات الجامعة.

تم أيضًا مناقشة الخطة الاستراتيجية للجامعة في تطوير وتحديث الإجراءات الإدارية، وتعزيز الإرشاد الأكاديمي، ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلاب الوافدين.

وقد تناول الاجتماع أيضًا سبل التعاون الأكاديمي بين الجانبين، وتم تبادل المقترحات لتحسين جودة المخرجات التعليمية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، وتحقيق أقصى استفادة للطلاب السعوديين الدارسين في جامعة حلوان.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود جامعة حلوان لتطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذب المزيد منهم للدراسة في الجامعة.