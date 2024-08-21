الصحة: تدريب 1512 من العاملين بالوزارة على مهارات إنعاش القلب والطوارئ والإٍسعافات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 12:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تدريب 1512 من العاملين بالوزارة ، خلال 30 برنامجاً تدريبياً تم تنفيذها، بمركز تدريب الرعاية الطبية العاجلة« بسنديون» التابع لقطاع تنمية المهن الطبية بالوزارة ، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة العاملين من أعضاء المهن الطبية والإداريين.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن البرامج التدريبية ، شملت العديد من التخصصات الطبية مثل مهارات إنعاش القلب بمستوياته الأساسية والمتقدمة، والطوارئ ، والإسعافات الأولية، ومعايير جودة الرعاية الصحية، ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى المهارات الأساسية لتشغيل وصيانة الأجهزة الطبية ، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة الأطقم الطبية والإدارية بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها أشارت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم تطوير ورفع كفاءة مركز التدريب بسنديون من خلال تجهيز معامل الطوارئ، الكمبيوتر، وزيادة السعة الاستيعابية لقاعات التدريب النظري، وإمداده بأجهزة صدمات القلب، وتشخيص ضربات القلب، وأدوات إجراء الشق الحنجري، ومانيكانات للتدريب على الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى نماذج محاكاة لمحتويات سيارات الإسعاف، مضيفة أن عملية التطوير شملت غرف الإقامة للمدربين والمتدربين، وقاعات الإجتماعات.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة أميرة محمد، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بوزارة الصحة والسكان، أن المركز يعد أحد الأذرع التدريبية لوزارة الصحة والسكان، والذي تم الإنتهاء من تطويره العام الماضي، منوهة أنه جاري العمل على إعتماد المركز من المجلس الصحي المصري، وجهاز التنظيم والإدارة.