وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يتفقد مدينة العلمين الجديدة ويعقد مؤتمرًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 01:28 مساءً - - المستشار محمود فوزي يتفقد شاطيء ذوي الهمم ومنطقة أرض المعارض

- ما حدث في مدينة العلمين الجديد يدعو للفخر، وادعو إلى زيارتها فليس من رأى كمن سمع

- الوزير يتوجه بالشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم وتسليط الضوء على مدينة العلمين واطلالتها الساحرة حيث نجحت الشركة في جعل الصورة تتكلم.

- مصر حققت باستقرارها الأمني وبناء مؤسساتها الدستورية التخطيط للمستقبل وتنفيذ العديد من المشروعات بخطط تنمية شاملة وإرادة سياسية قوية

- التواصل السياسي يخلق قناة مستدامة بين المواطن والحكومة، ولدينا تكليفات بالتواصل الفعال والمستمر مع الشباب والمرأة.

- تخصيص حقيبة للتواصل السياسي يؤكد أن هناك رغبة لانفتاح حقيقي بين جميع الاطراف، والوزارة معنية بالتنمية السياسية والتثقيف السياسي وتعميق المشاركة الديمقراطية.

- الحوار الوطني منصة جامعة لكل المصريين ومبادرة رئاسية متميزة لم تكن لتنجح بهذا الشكل لولا دعم الرئيس .

- حماية حقوق الإنسان مفهوم شامل ومتكامل وتراكمي، وهي عملية مستمرة تنطلق من الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ولا ترتكز على حق وتهمل باقي الحقوق.

- قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان مدرجة منذ اليوم الاول على أجندة الحوار الوطني وليست وليدة اليوم

قام السيد المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بجولة تفقدية في فعاليات مهرجان العلمين المقام في دورته الثانية للاطلاع على الأنشطة المختلفة التي يقدمها المهرجان للجمهور، وكان في استقبال سيادته، السيد/ عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وخلال الزيارة تفقد السيد المستشار/ محمود فوزي شاطيء ذوي الهمم بالعلمين الجديدة، مثمناً هذه الفكرة الإنسانية الرائعة.

كما أشاد سيادته بالحرف اليدوية والتراثية، وذلك خلال جولته التفقدية في منطقة أرض المعارض وعدد من المشروعات الصغيرة.

وعقد الزيارة عقد السيد المستشار/ محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مؤتمرًا صحفيًا.

حيث توجه وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تنظيم فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وتسليط الضوء على هذه المدينة الساحرة التي نجحت في جعل الصورة تتكلم، ودعا من لم يزرها بزيارتها والاطلاع على جمالها.

وصرح السيد المستشار محمود فوزي بأن ما حدث في مدينة العلمين الجديدة وتحولها من مجرد صحراء ومقبرة تاريخية وحقل ألغام إلى هذه المدينة الرائعة ذات البنية ااتحتية المتكاملة هو شيء يدعو للدهشة والفخر، إذ أصبحت علامة تجارية كبيرة، مشيراً إلى أن مصر بعد ان اصبح لديها استقرار أمني واستطاعا اعادة بناء مؤسساتها الدستورية تمكنت من التخطيط للمستقبل وتنفيذ العديد من المشروعات بخطط تنموية شاملة وإرادة سياسية قوية.

ولفت وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى دور الوزارة وأن التواصل السياسي يخلق قناة مستدامة بين المواطن والحكومة، وأن تخصيص حقيبة للتواصل السياسي يؤكد أن هناك حالة انفتاح حقيقية بين جميع الاطراف، مؤكداً على التواصل بين جميع المؤسسات و الأحزاب الممثلة وغير الممثلة داخل البرلمان، ومع الفئات الأخرى خاصة النقابات والاتحادات والكيانات خاصة الشبابية والتي لها صلة بالمرأة، وأن الوزارة معنية بالتنمية السياسية والتثقيف السياسي وتعميق المشاركة الديمقراطية

وأضاف السيد المستشار أنه أصبح هناك اهتمام كبير بالشباب و المرأة وتمكينهم في المجتمع، وذلك تحت قيادة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة تهتم بشكل خاص بالشباب والمرأة من أجل زيادة تمكينهم وتعميق مشاركتهم سياسياً.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار السيد المستشار/ محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحوار الوطني منصة جامعة لكل المصريين وكمبادرة رئاسية لخلق مساحات مشتركة بين جميع المصريين، إذ تناقشت القوى السياسية على مائدة الحوار في جميع القضايا السياسية والاقتصادية و المجتمعية، ووصلوا إلى مخرجات تم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية. ولم تكن لهذه التجربة أن تنجح لولا دعم الرئيس

مشيداً باستجابة الحكومة لتوصيات الحوار الوطني، ومعبرًا عن تقديره للدور الكبير لشباب الأمانة الفنية للحوار الوطني في نجاحه، وأنه لولا جهودهم ومثابرتهم وخبرتهم لم يكن ليظهر الحوار بهذا الشكل.

وأضاف فوزي أن من مخرجات الحوار الوطني جزء ثقافي كبير، وجزء منه كان موجهاً للشركة المتحدة، لافتًا إلى أن هناك جوانب مشتركة كثيرة بين الشركة المتحدة ومخرجات الحوار الوطني، وذلك من خلال لجنة الثقافة والهوية بوجود برامج لاكتشاف المواهب، وأن تكون هناك قناة حاضنة للمؤثرين المصريين.

وفي إطار جهود القيادة السياسية الحثيثة والجادة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، ذكر الوزير فوزي أن حماية حقوق الإنسان مفهوم شامل وتراكمي، وهي عملية مستمرة تنطلق ابتداء من الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ولا ترتكز على حق ويهمل باقي الحقوق، وأن قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان مدرجة منذ اليوم الاول على أجندة الحوار الوطني منذ ثلاث سنوات وليست وليدة اليوم

كما صرح السيد المستشار أنه منذ أيام رفع الحوار الوطني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية وهو انتصار جديد لملف حقوق الإنسان.

واختتم المستشار محمود فوزي جولته بمشاهدة إحدى العروض الفنية لمهرجان العلمين، وذلك في صحبة وزير الثقافة، الدكتور/ أحمد هنو، والسيد/ عمرو الفقي.

يُذكر أن ٦٠٪؜ من عوائد مهرجان العلمين تم تخصيصها لصالح الأشقاء في فلسطين.