نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تبكير صرف مرتبات أغسطس 2024 وتوقعات صرف مرتبات سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات الحكومية.

سيتم صرف المرتبات في وقت مبكر للشهر الثالث على التوالي، بعد أن تم تبكير صرف مرتبات شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى.

موعد الصرف: ستبدأ المرتبات في التوفر عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) اعتبارًا من يوم الخميس، 22 أغسطس 2024، بدلًا من الأحد، 25 أغسطس 2024.

جدول قيمة مرتبات أغسطس

وفقًا للزيادة التي أُقرت في مارس الماضي، ستكون المرتبات على النحو التالي:

موظف الدرجة الممتازة : 12،200 جنيه.

: 12،200 جنيه. موظف الدرجة العالية : 10،200 جنيه.

: 10،200 جنيه. موظف درجة المدير العام : 9،200 جنيه.

: 9،200 جنيه. موظف الدرجة الأولى : 8،200 جنيه.

: 8،200 جنيه. موظف الدرجة الثانية : 8،000 جنيه.

: 8،000 جنيه. موظف الدرجة الثالثة : 7،500 جنيه.

: 7،500 جنيه. موظف الدرجة الرابعة : 7،000 جنيه.

: 7،000 جنيه. موظف الدرجة الخامسة : 6،500 جنيه.

: 6،500 جنيه. موظف الدرجة السادسة: 6،000 جنيه.

توقعات تبكير صرف مرتبات سبتمبر

وزارة المالية أشارت إلى أنه سيتم تبكير موعد صرف مرتبات سبتمبر 2024 ليبدأ من يوم 22 من الشهر ذاته، كذلك، سيتم صرف المتأخرات المتعلقة بالمرتبات أيام 8، و9، و10 سبتمبر المقبل.