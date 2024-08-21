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إجراءات عاجلة من التعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن إجراءات ضبط العملية التعليمية داخل المدارس للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، استعدادًا للعام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ يوم 21 سبتمبر المقبل،  وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025.

 

-الالتزام بالزي المدرسي الموحد وعدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها.

-مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود لمحاربتها.

-تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المدارس.

-الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس.

 -حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء أمورهم. 

-الالتزام بتحية العلم وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن.

-مكافحة ظاهرة التنمر بكافة أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض.

-منع استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا. 

-متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة.

-التواصل الكامل مع مديريات الأمن لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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