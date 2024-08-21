نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات عاجلة من التعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن إجراءات ضبط العملية التعليمية داخل المدارس للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، استعدادًا للعام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ يوم 21 سبتمبر المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025.

-الالتزام بالزي المدرسي الموحد وعدم إجبار الطالب على شرائه من أماكن بعينها.

-مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود لمحاربتها.

-تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المدارس.

-الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس.

-حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء أمورهم.

-الالتزام بتحية العلم وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن.

-مكافحة ظاهرة التنمر بكافة أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض.

-منع استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا.

-متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة.

-التواصل الكامل مع مديريات الأمن لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية.