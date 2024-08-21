الرئيس السيسى يشدد على استقلال القضاء وترسيخ العدالة وحماية الحقوق والواجبات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 03:31 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء اليمين القانونية للسيد المستشار/ عبد الرزاق محمود شعيب، رئيساً لهيئة قضايا الدولة، كما منح السيد الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وقد أشاد السيد الرئيس بالجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة، والحفاظ على المال العام، مشدداً على أن استقلال القضاء وترسيخ العدالة، وحماية الحقوق والواجبات في إطار الدستور والقانون، من أهم أسس نهضة الوطن والمجتمع.