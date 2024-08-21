انت الأن تتابع خبر اعرف هتدفع كام بعد الزيادة الرسمية الجديدة.. أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت مصر مؤخرًا إعلانًا رسميًا بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء التي ستطبق في عام 2024 ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على كافة المستهلكين بمختلف شرائح الاستهلاك تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة مثل ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء وزيادة سعر الدولار.

موعد تطبيق زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

من المقرر أن تبدأ زيادة أسعار شرائح الكهرباء اعتبارًا من الشهر الجاري للعدادات مسبقة الدفع بينما ستظهر الزيادات في فواتير العدادات القديمة والميكانيكية ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل وتشمل هذه الزيادات شرائح متعددة حيث تم رفع سعر الشريحة السابعة المخصصة للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلو وات ساعة بنسبة 35% .

أسباب ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء

يأتي هذا الارتفاع في أسعار شرائح الكهرباء نتيجة لعدة عوامل أبرزها:

زيادة تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة وتأثير ارتفاع سعر الدولار.

بالإضافة إلى ذلك أسهم قرار الحكومة بوقف خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف في زيادة التكاليف

مما تطلب تعديلات في أسعار الشرائح لمواكبة هذه الأعباء المالية.

تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر

تم تقسيم أسعار شرائح الكهرباء الجديدة إلى عدة مستويات تبدأ من الشريحة الأولى التي تشمل استهلاكًا يتراوح بين صفر و50 كيلو وات ساعة بسعر 68 قرشًا بزيادة 17% عن السعر السابق أما الشريحة السابعة التي تتجاوز 1000 كيلو وات ساعة فستتم محاسبتها بـ 2.23 جنيه للكيلو وات ساعة بزيادة 35%.

نصائح لتقليل استخدام الكهرباء

في ظل هذه الزيادات قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة نصائح للمستهلكين لتقليل استهلاك الكهرباء تتضمن هذه النصائح:

التأكد من شحن العداد في بداية الشهر لضمان بدء المحاسبة على أساس الشريحة الأولى.

وضبط الوقت والتاريخ عند شحن العداد بالإضافة إلى فصل الكهرباء بعد الشحن لمدة ساعتين كما تنصح

الشركة بشراء الأجهزة الكهربائية ذات برامج توفير الطاقة وتقليل الاستخدام المفرط للأجهزة غير الضرورية.