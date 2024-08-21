نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديريات التعليم تعلن عن التعاقد بالحصة لسد العجز في المواد الأساسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت عدد من المديريات التعليمية في محافظات الجمهورية، عن حاجتها إلى معلمين تربويين في المواد الأساسية، ضمن إجراءات التعاقد مع معلمين بالحصة؛ ضمن خطة سد العجز في أعضاء هيئة التدريس؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ 21 سبتمبر 2024 المقبل.



وجاء المواد الأساسية التي أعلنت عنها مديريات التعليم فتح التعاقد فيها بالحصة، هي: "اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات، ومعلم فصل بنظام الحصة".

وحددت المديريات التعليمية الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظيفة؛ وهي كالآتي:

- أن يكون المتقدم مصريًّا من أبوَين مصريَّين ولا يحمل جنسية أخرى.

- أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات التربية أو حاصلًا على تأهيل تربوي معتمد.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يكون مؤديًا الخدمة العسكرية أو معفيًّا منها بالنسبة إلى الذكور، والخدمة العامة بالنسبة إلى الإناث.

وطالبت مديريات التعليم أن يتقدم المعلم بشخصه، بطلب باسم مدير عام الإدارة، مع تحديد اسم المدرسة؛ إذ يتم التقديم في المدرسة الرغبة الأولى، على أن يرفق مع الطلب المستندات الآتية:

- شهادة ميلاد مميكنة، أصل وصورتان، بطاقة الرقم القومي، أصل وصورتان، المؤهل الدراسي، أصل وصورتان، شهادة الخدمة العسكرية، أصل وصورتان، شهادة الخدمة العامة، أصل وصورتان؛ للذكور وللإناث، عدد 2 صورة شخصية، وشهادات خبرة سابقة إن وجد للمعاشات، وأصل صحيفة حالة جنائية.

