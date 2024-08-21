انت الأن تتابع خبر تعرف على مواعيد إجازات شهر سبتمبر 2024.. متى موعد إجازة المولد النبوي؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إجازات شهر سبتمبر 2024.. مع اقتراب بداية كل شهر جديد يتطلع الموظفون لمعرفة مواعيد أيام الإجازات لترتيب أمورهم، خاصة وأن شهر سبتمبر من المقرر أن يبدأ فيه العام الدراسي الجديد، وتحديدا يوم 21 سبتمبر، لذا قد تنتهز العديد من الأسر المصرية أيام الإجازات لقضاء وقت ممتع على أحد الشواطىء أو الالتقاء بالأهل والأصدقاء.

يستعرض موقع دوت الخليج

، في هذا التقرير أيام إجازات شهر سبتمبر 2024، سواء الرسمية أو العطلات الأسبوعية التي سيحصل عليها الموظفون خلال شهر سبتمبر، وذلك في إطار التقارير الخدمية التي يقدمها الموقع لزواره.

موعد إجازة المولد النبوي 2024

تعد إجازة المولد النبوي من الإجازات الرسمية خلال شهر سبتمر للموظفين في القطاعين العام والخاص، وهى توافق يوم الإثنين 16 سبتمبر، ومن المتوقع ترحيلها لنهاية الإسبوع تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بأن الإجازات التي تصادف منتصف الأسبوع ترحل إلى آخره.

متى إجازة المولد النبوي؟

ومن المتوقع أن ترحل إجازة المولد النبوي التي توافق يوم الإثنين 16 سبتمبر إلى يوم الخميس 19 سبتمبر، لتنضم للعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت وتكون 3 أيام متواصلة، ولكن لم يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء حتى الآن.

أيام الإجازة في شهر سبتمبر