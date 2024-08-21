ضبط المتهمين بانتحال صفه للاستيلاء على أموال المواطنين بالعبور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 05:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العبور بمديرية أمن القليوبية من (مالك ورشة زجاج – مقيم بدائرة القسم) بتعرفه على أحد الأشخاص أوهمه بقدرته على تسفيره للعمل بالخارج مقابل مبلغ مالى وإتفقا على التقابل بدائرة القسم ولدى وصوله فوجئ بسيارتين ملاكى ترجل منها (3 أشخاص) ، وقاموا بالإستيلاء على مبلغ مالى منه بأسلوب الإستدراج وإنتحال الصفة ولاذوا بالهرب .

بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بنطاق محافظة القليوبية) ، وبحوزتهم (12 هاتف محمول).. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وأرشدوا عن (مبالغ مالية عملات "أجنبية ، محلية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.