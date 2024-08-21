«في الواحات البحرية».. 15 مقبرة مكتشفة دون تسجيل وتعديات على أراض أثرية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - شكى أهالي الواحات البحرية من تعديات تتم على الأراضي الأثرية في محيط منطقة أم خبين، وصرحت الدكتورة فاطمة عبد الرسول المتخصصة في الآثار المصرية القديمة وابنة الواحات البحرية، أن هناك مستثمرون تعدوا على الأراضي الكائنة بمنطقة أم خبين بالحيز المسماة لدى أهالي الواحات البحرية بـ "خبيني أو قارة الوطواط"، وتجريفها واستصلاحها وقيام الزراعة بها والذين يتضررون من قيام رجال الآثار منذ سنوات عديدة بمنعهم من استغلال أراضيهم بحجة أنها حرم للمنطقة الأثرية أم خبين.

«في الواحات البحرية» 15 مقبرة مكتشفة دون تسجيل وتعد على أراض أثرية (صور)

وتابعت الدكتورة فاطمة عبد الرسول في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج، أن هؤلاء المستثمرون استغلوا الأرض الأثرية، والمفاجأة أن هناك العديد من المقابر التي تم الكشف عنها في أم خبين كما أن التلال الأثرية متناثرة في محيط المنطقة وبها مقابر تم حفرها خلسة، وتقع تلك التلال في الشمال والجنوب والشرق من أم خبين وقد قام المستثمرون بأعمال تجريف لتلك الأرض ودمروا مجموعة من التلال بها وتم حفر آبار واستصلاح جزء كبير من الأرض وجاري استغلال الأجزاء الأخرى.

وقالت فاطمة عبد الرسول، إن البعثة التشيكية قامت بأعمال مسح أثري وهندسي لموقع أم خبين وكذلك قامت بحفائر في عام 2013 وتم استخراج عدد من القطع الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وتم حفظ القطع المستخرجة في المخزن المتحفي في الواحات البحرية، وتم نشر القطع في الكتاب الخاص بالبعثة التشيكية.

وأكدت عبد الرسول أن المسؤولون عن آثار الواحات البحرية لم يسجلوا تلك الأراضي ضمن الحيز الأثري أو ضمن المناطق المضمومة أو الخاضعة لأملاك الآثار.

وطالبت فاطمة عبد الرسول بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار والأملاك والمساحة؛ لتحديد الحرم الأثري، حيث أنه بالرغم من رفع الموقع عن طريق مصلحة المساحة وهيئة الآثار فلم يتم إخضاعها أو ضمها للوقوف على حالة المنطقة الأثرية وما بها من مقابر محيطة بأم خبين.

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على عدد من الصور لتلك المقابر وعدد آخر من الصور للقطع الأثرية المكتشفة وما تم نشره حولها، والذي يُعد -حسب كلام الدكتورة فاطمة عبد الرسول- دليلًا كافيًا لتسجيل أراضي الحيز وتلالها كأراضي أثرية لحين انتهاء الحفائر بها.

كما تساءلت عبد الرسول عن تلك المقابر المفتوحة، والتي قالت عنها إن عددها يبلغ 15 مقبرة، والتي توحي أنها من العصر المتأخر، أين القطع الأثرية التي كانت بها أو التوابيت أو المومياوات، وهل تم استخراج أي قطع منها؟

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