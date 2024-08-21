نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع تنشر برومو لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 بالعلمين تحت رعاية الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي إعلانًا ترويجيًا لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، الذي سيقام في مدينة العلمين الجديدة ومطار العلمين الدولي في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضحت القوات المسلحة في الإعلان أن المعرض يُعد حدثًا عالميًا مميزًا في مجال الطيران والفضاء على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 100 دولة وأكثر من 300 شركة وجهة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران والفضاء.

من المقرر أن يتضمن المعرض عروضًا جوية مبهرة تقدمها نخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية، بالإضافة إلى عرض مجموعة متنوعة من الطائرات المدنية والعسكرية والطائرات الموجهة في منطقة العرض الجوي المكشوف بمطار العلمين الدولي.



