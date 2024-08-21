نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورة تدريبية حول صياغة أوراق تقدير موقف وأوراق السياسات بجامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، دورة تدريبية على مدار يومين تحت عنوان: "كيفية صياغة أوراق تقدير موقف وأوراق السياسات"، وذلك ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها المركز بهدف بناء القدرات البحثية في مجال العلوم السياسية للباحثين في مرحلة الدراسات العليا ولطلاب السنة النهائية من مرحلة البكالوريوس.

وسلطت الدورة الضوء في يومها الأول على موضوع "أوارق تقدير الموقف"، وحاضرت فيها الدكتورة رانيا السباعى مدرس العلوم السياسية بالكلية، كما تناول اليوم الثاني للدورة موضوع "أوراق السياسات" وحاضرت فيها الدكتورة مريم وحيد مدرس العلوم السياسية بالكلية.

وأتاحت الدورة التفاعل العملي بين المحاضرين والمتدربين من خلال إشراكهم في مجموعات عمل، وتقديم بعض العروض والنماذج التطبيقية لأوراق تقدير الموقف وأوراق السياسات.

وترتكز أنشطة المركز على تنظيم ورش عمل حول المنهجيات البحثية للطلاب والممارسين، وتنظيم حلقات نقاشية وسيمنارات حول قضايا نظرية في العلوم السياسية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لمصر والعالم العربي، وتنظيم حلقات نقاشية منتظمة حول الأحداث الجارية في مصر والعالم العربي والدولي، وتقديم الدعم المؤسسي لطلاب الدراسات العليا الراغبين في نشر أبحاثهم، حيث يساهم مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات في إثراء أدبيات العلوم السياسية في مصر والعالم العربي، وقد أسهم بدراسات في حقول السياسة المقارنة، والعلاقات الدولية، وعلم الاجتماع السياسي، والنظرية السياسية.