نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير دولة كازاخستان بالقاهرة يسلم وزير الأوقاف دعوة لحضور مؤتمر زعماء الأديان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف سعادة السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض وزير الأوقاف خلال اللقاء مشاركة دولة كازاخستان في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "دور المرأة في بناء الوعي"، والذي سيعقد في الفترة من 25 - 26 أغسطس 2024م، وحضور وفد رفيع المستوى يرأسه سماحة الدكتور نوريزباي تغانولي رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان.

وأشار وزير الأوقاف إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) في إحياء ونشر الفكر الوسطي والفهم الصحيح للدين بدولة كازاخستان، حيث لعبت الجامعة المصرية دورًا بارزًا في إعداد الكوادر التي تنشر الإسلام الوسطي الصحيح في كازاخستان وآسيا الوسطى.

من جانبه أشاد السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بدولة كازاخستان، وبالتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف.

وسلَّم سفير كازاخستان دعوة لوزير الأوقاف لحضور مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان أكتوبر المقبل؛ تقديرًا لدور مصر الريادي ودعم العلاقات المصرية الكازاخية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وأهدى وزير الأوقاف سفير كازاخستان بالقاهرة في ختام اللقاء نسختين من كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم باللغتين العربية والروسية.