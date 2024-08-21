وزير الصحة يبحث مع شركة جنرال إلكتريك هليثكيرتنفيذ مشروع التصنيع المحلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 08:31 مساءً - عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع مع شركة جنرال إلكتريك هليثكير، اليوم الأربعاء، لمناقشة الجدول الزمني وآليات تنفيذ مشروع التصنيع المحلي لأجهزة الموجات الصوتية "السونار"، كأول مصنع في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بمدينة العلمين الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول إنشاء مركزين محاكاة لتدريب الفنيين بالمعاهد الفنية الصحية بالقاهرة والصعيد، بالإضافة الى بروتوكولات التعاون المشترك مع شركة جنرال إلكتريك، والرؤية المستقبلية للتعاون مع الشركة لدعم القطاع الطبي، من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير أحدث التقنيات الطبية المتقدمة في مجال الأشعة بما يساهم في رفع كفاءة الخدمة التشخيصية المقدمة بالمستشفيات.

وأوضح "عبدالغفار"، أن مشاريع التعاون المشترك مع شركة جنرال إلكتريك هليثكير تتضمن التصوير الطبي، وتقنيات المعلومات الصحية، وأجهزة مراقبة المرضي، وأدوات تشخيص للكشف المبكر عن الأمراض، موضحاً أن الشركة ساهمت في تطوير أجهزة الرنين المغناطيسي ورفع كفاءتها وتزويدها بأحدث بروتكولات التشخيص، بالإضافة إلي تطوير عدد من وحدات الماموجرام المتنقلة التابعة لمشروع صحة المرأة، والمشاركة في رفع كفاءة الكوادر الطبية في مجال الأشعة بالمستشفيات من خلال عقد دورات تدريبية علي أحدث نظم التشخيص العالمية.

وتابع "عبد الغفار" أن شركة جنرال إلكتريك ساهمت في تطوير أجهزة الرنين المغناطيسي ورفع كفاءتها وتزويدها بأحدث بروتكولات التشخيص للمساهمة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاورام السرطانية " قولون،عنق الرحم، البروستاتا، الرئة"، وذلك من خلال تطوير عدد من أجهزة الرنين المغناطيسي بمستشفيات وقطاعات الوزارة المختلفة.

من جانبه أضاف المهندس محمد هارون مدير عام شركة جنرال إلكتريك أفريقيا، أن التعاون المثمر مع وزارة الصحة والسكان يأتي انطلاقا من الثقة الدائمة في مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري، بالإضافة لحرص الشركة علي التواجد بشكل فعال في قطاع الرعاية الصحية، منوها ً إلي أن هذا المشروع يعتبر خطوة أولية لزيادة استثمارت الشركة في مصر.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير لشئون الأشعة، ومن جانب شركة جنرال إلكتريك، المهندس محمد هارون مدير عام شركة جنرال إلكتريك أفريقيا، السيدة ياسمين خطاب رئيس قطاع التمويل والعلاقات الاستراتيجية بشمال أفريقيا والسعودية، السيد معتز محمد مدير مبيعات شمال شرق أفريقيا، السيد محمد عيد مدير مشروعات شمال شرق أفريقيا، والسيدة آية حسين مدير إدارة وتطوير الموادر البشرية.