فى مهرجان العلمين الجديدة.. وزير الرياضة وحسن مصطفى ومسئولو المتحدة للرياضة فى قرعة كأس العالم لأندية اليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 08:32 مساءً - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ومحمد يحيى لطفى رئيس الشركة المتحدة للرياضة وسيف الوزيرى نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة ومحمد الامين رئيس الاتحاد وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بمدينة العلمين الجديدة والتى ستستضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة شهر سبتمبر المقبل .

ومن المقرر أن يشارك فى سحب القرعة من الأهلى إبراهيم المصرى نجم الفريق الأحمر ومن الزمالك الأسطورة أحمد الأحمر قائد فريق القلعة البيضاء وسط تواجد رئيسا جهاز كلا الفريقين .

كما يشهد حفل القرعة حضور عدد من مسئولى الرياضة وأسرة كرة اليد بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد ومسئولو الشركة المتحدة للرياضة المنظم للقرعة وراعى الإتحاد .

وجاء تصنيف الفرق المشاركة كالتالى :

التصنيف الأول: ماجديبورج الألماني – برشلونة الإسباني – فيزبريم المجري.

التصنيف الثاني: الزمالك المصري – الأهلي المصري – الخليج السعودي.

التصنيف الثالث: تاوباتي البرازيلي – كاليفورنيا إيجلز الأمريكي – جامعة سيدني الأستراي.

وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العالم، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.