أشرف صبحى: نفتخر بإقامة قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية بالعلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 08:32 مساءً - صرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الشركة المتحدة أصبحت الشريك القوى لوزارة الشباب والرياضة في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

ووجه صبحي الشكر على هامش قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد في العلمين الجديدة لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة البطولة الشهر المقبل.

كما توجه صبحي بالشكر للشركة المتحدة بعد استضافة أبطال مصر في الأولمبياد المتوجين بالأولمبياد وذلك على هامش مهرجان العلمين، ليعرف الجميع قصة نجاحهم.

وتابع : تخطينا استضافة 400 بطولة على ارض مصر ونسعى دائما لتكون مصر وجهة لكافة البطولات العالمية و الدولية .

وواصل : نفتخر بإقامة قرعة بطولة العالم لليد في هذا المكان من العلمين الجديدة وبدأنا التنسيق لاستضافة بطولة القارات العام المقبل

و أوضح : شرفت بدعم منتخب اليد نمتلك فريق على اعلى مستوى تم توفير كافة الدعم و المعسكرات و الإحتياجات لهذا الجيل الذي يمتلك لاعبين محترفين على مستوى مميز لكن بالتأكيد على اتحاد اليد أن يخطط للاستمرار و بناء جيل للمستقبل.

وتابع : فخورين بمنتخب اليد وبما يحققه ونتمنى الاستمرار في المستقبل ، و ندعم كل نادي مصري يشارك في بطولة عالمية ونتمى التوفيق للأهلي و الزمالك.

ومن المقرر أن يشارك فى سحب القرعة من الأهلى إبراهيم المصرى نجم الفريق الأحمر ومن الزمالك الأسطورة أحمد الأحمر قائد فريق القلعة البيضاء وسط تواجد رئيسا جهاز كلا الفريقين .

كما يشهد حفل القرعة حضور عدد من مسئولى الرياضة وأسرة كرة اليد بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد ومسئولو الشركة المتحدة للرياضة المنظم للقرعة وراعى الإتحاد .

وجاء تصنيف الفرق المشاركة كالتالى :

التصنيف الأول: ماجديبورج الألماني – برشلونة الإسباني – فيزبريم المجري.

التصنيف الثاني: الزمالك المصري – الأهلي المصري – الخليج السعودي.

التصنيف الثالث: تاوباتي البرازيلي – كاليفورنيا إيجلز الأمريكي – جامعة سيدني الأستراي.

وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العالم، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.