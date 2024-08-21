مهرجان العلمين يستضيف بطولة كأس المدارس لكرة القدم السبت المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 11:30 مساءً - يستضيف مهرجان العلمين الجديدة بطولة كأس المدارس لكرة القدم، حيث ستشهد ملاعب Score grass يوم السبت 24 أغسطس منافسات حماسية بين أبرز لاعبي المدارس.

وستكون ملاعب Score grass شاهدة على مواجهات نارية بين أصحاب المواهب الكروية، ودعت ادارة المهرجانلعدم تفويت فرصة تشجيع أبطال المستقبل.