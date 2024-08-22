سويلم يلتقى الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر"

- الدكتور سويلم يوجه بتعزيز التواصل مع المنتفعين في مواقع المشروع للتعرف على مدى رغبتهم في تطبيق هذا التحول مع عرض التجارب الناجحة وفوائد الرى الحديث عليهم

- الدكتور سويلم : أهمية هذا المشروع في دعم صغار المزارعين في صعيد مصر ، ومشروعات الرى الحديث تُسهم فى ترشيد المياه وتعزيز إنتاجيتها في الزراعة ، وتحسين الأمن الغذائي ، وزيادة دخل المزارعين المادى

استقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، السيد/ عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (الفاو) والوفد المرافق لسيادته لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والفاو ، ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" الجارى تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو .

وقد وجه السيد الدكتور/ هانى سويلم بالإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر ، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والفاو والجانب الهولندي في تنفيذ أنشطة المشروع ، وتعزيز التواصل الفعال للجهات الثلاث و وزارة الزراعة مع المنتفعين في المواقع التي يتم تنفيذ المشروع بها من خلال الزيارات الميدانية و ورش العمل للتعرف على مدى رغبة المنتفعين في تطبيق هذا التحول مع عرض للتجارب الناجحة وفوائد الرى الحديث عليهم ، مشيراً لأهمية هذا المشروع فى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر وتحسين سبل العيش لهم .

وأكد الدكتور سويلم أن مشروعات الرى الحديث تُسهم فى ترشيد المياه وتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي و زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة دخل المزارعين المادى ، وبما يحقق إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر ٢٠٣٠ والخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧ .

ومن جانبه .. أكد السيد/ عبد الحكيم الواعر أن منظمة الفاو حريصة على تعزيز التعاون مع وزارة الموارد المائية والرى بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه ، والحرص على تنفيذ أنشطة المشروع بالتعاون مع الوزارة والجانب الهولندي طبقا للبرنامج الزمنى المحدد .

الجدير بالذكر أن أولويات الوزارة فيما يخص الرى الحديث تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، مع التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه من المنتفعين على المساقى المطورة ، و زيادة التوعية بين المنتفعين بفوائد الرى الحديث .