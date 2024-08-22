الإسكان تشن حملات مكبرة على وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 11:29 صباحاً -

شنت أجهزة تنمية عدة مدن جديدة، حملات مكبرة على وصلات المياه الخلسة ولتحصيل المديونيات حفاظاً على المرافق العامة للدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة الاهتمام والحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات لضمان تقديم افضل جودة ممكنة من الخدمات للمواطنين والحفاظ على المال العام.

وقامت لجنة وصلات المياه الخلسة بجهاز مدينة بنى سويف الجديدة بشن حملة بمنطقة مركز المدينة، بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة بالتعاون مع إدارتى التنمية والأمن بالجهاز، أسفرت عن ضبط وفصل 8 وصلات مياه خلسة مخالفة تستخدم المياه بدون عداد بمحال تجارية بمنطقة مركز المدينة، وتحرير المحاضر اللازمة بمعرفة اللجنة المختصة.

وأكد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز المدينة، استمرار تلك الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المستخدمة عن طريق الخلسة وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى، وتحصيل المتأخرات المالية على العملاء أولاً بأول، حفاظاً على المال العام للدولة.

وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن لجنة الخلسة بالجهاز، بالتعاون مع إدارتي التنمية والأمن بالجهاز، وبالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، قامت بشن حملة مكبرة على وصلات المياه الخلسة بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر "بمرحلتيه الأولى والثانية بنطاق الحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن فصل 27 وصلة مياه خلسة، وضبط 11 موتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد، وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة، ودفع ثمن العدادات الجديدة، كما أسفرت الحملة عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلي المنطقة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إلى أن لجنة الخلسة بالجهاز، قامت بشن حملة أخرى بنطاق الحي الرابع بالمدينة، وأسفرت عن فصل 23 وصلة خلسة، وضبط 3 مواتير رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة، ودفع ثمن العدادات الجديدة، كما تم أيضا رفع عدادي مياه من أصحاب المديونيات العالية، بعد توجيه الإنذارات القانونية وعدم الاستجابة.

وأكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة، وإلتزام جهاز المدينة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي للتعديات على المرافق العامة، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت أيضا عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلى المنطقة، مؤكدا إستمرار أعمال اللجنة والتصدي بكل حزم لدحر مثل هذه الظواهر للحفاظ على معدلات التشغيل لمرفق مياه الشرب.

وأضاف المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم شن حملة مكبرة على الحي الحادى عشر، والتى أسفرت عن إزالة الوصلات المخالفة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي مدينة المنيا الجديدة، قامت إدارة التشغيل والصيانة بجهاز مدينة المنيا الجديدة بالتعاون مع لجنة ضبط وصلات المياه الخلسة وشرطة التعمير وشرطة المرافق بالمرور على الحي الثالث والحي المتميز ومركز الحي الثاني والثالث، لضبط وصلات المياه الخلسة بتلك الأحياء.

كما أكد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن تلك الخطوة تأتي بناء على تعليمات السلطة المختصة بأتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لكافة حالات التعدي على شبكات مياه الشرب، وأنه لا تهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين الذين قاموا بتوصيل وصلات خلسة، كما شدد على استمرار المرور اليومي في كافة أنحاء المدينة والتصدي بكل حزم مع حالات التعدي على مرافق الدولة.