نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق امتحانات الدور الثاني ل 96984 طالب وطالبة بالثانوية العامة.. السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني، يوم السبت المقبل، طبقا جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني، في جميع محافظات الجمهورية، وسط اجراءات أمنية مشددة.

ويخوض امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني 96984 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، فى المواد المختلفة.

ويؤدي الطلاب السبت المقبل مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، على مستوي الجمهورية.

وسمحت وزارة التربية والتعليم، لطلاب الثانوية العامة، بدخول امتحانات الدور الثاني، للطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر سواء من داخل أو خارج المجموع.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في هذه الحالة لا يحتسب للطالب أكثر من 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين، مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها في الدور الأول.

وأكدت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، إلى أنه بالنسبة للطالب الذي تغيب عن أداء امتحان الدور الأول في الثانوية العامة في كل المواد أو بعضها بعذر قهري تم إثباته بالمستندات وتم قبوله من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم؛ يكون من حقه أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة كاملة ولا يحتسب له هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانونا.