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أحمد جودة - القاهرة - أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2024

أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2024.. مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2024، يتزايد اهتمام أولياء الأمور بتفاصيل التكاليف المرتبطة بالتحضير للمدرسة، وخاصة أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية. تسعى العائلات إلى معرفة الأسعار لتخطيط ميزانياتهم بشكل مناسب وضمان عدم وقوع أي مفاجآت مالية غير متوقعة.

في هذا الإطار، تقدم "دوت الخليج" تفاصيل دقيقة وشاملة حول أسعار كتب الأضواء لكل من رياض الأطفال والصفوف الابتدائية من الأول حتى السادس. هذه المعلومات تتيح للأهالي فرصة إعداد ميزانية دقيقة وتوفير التكاليف اللازمة، مما يساهم في تسهيل عملية شراء الكتب وتخطيط النفقات الدراسية بشكل أفضل.

أسعار الكتب الخارجية

هناك تغير ملحوظ في أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2024:

أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2024

بالنسبة لرياض الأطفال، فقد ارتفع سعر الكتب إلى 85 جنيهًا.

في الصف الأول الابتدائي، ارتفع سعر كتاب الرياضيات إلى 100 جنيه، بينما بلغ سعر كتاب اللغة العربية 115 جنيهًا.

وفي الصف الثاني الابتدائي، بلغ سعر كتاب الرياضيات 110 جنيهات، و120 جنيهًا لكتاب اللغة العربية.

أما في الصف الثالث الابتدائي، فارتفع سعر كتاب اللغة العربية إلى 125 جنيهًا، وكتاب الرياضيات إلى 150 جنيهًا.

بالنسبة للصفوف من الرابع إلى السادس، شهدت أيضًا ارتفاعًا في الأسعار، حيث بلغ سعر كتب اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات بين 130 إلى 150 جنيهًا للكتاب الواحد.

ويُعزى هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2024 إلى الزيادة في تكاليف الإنتاج والتوزيع، وكذلك التضخم الاقتصادي العام.