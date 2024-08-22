17531 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني في الجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2023 /2024، وذلك بداية من يوم السبت الموافق 24 أغسطس وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024م.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأن اجمالى عدد المتقدمين للدور الثاني بلغ 17531 طالب وطالبة، وبلغ اجمالى عدد اللجان 22 لجنة علي مستوى المحافظة وعدد 14 مركز توزيع أسئلة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة للتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

وذلك فى إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالاستعداد الجيد للمدارس لاستقبال الطلاب لاداء امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني".

وأضاف سلومة، أنه تم تجهيز 46 استراحة منها " 24 استراحة رجالي، و22 استراحة سيدات " وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة علي أعلى مستوى.

وبالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى مشكلة.

وأكد مدير مديرية تعليم الجيزة، على مدير عموم الإدارات التعليمية بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لادائهم الإمتحانات بسهولة ويسر والإلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، والتواصل مع روؤساء الاحياء والمراكز والمدن لازالة أى معوقات خارج اسوار المدارس.

وأشار سلومة، أنه غير مسموح دخول الطلاب داخل اللجان بأي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف،السماعات.

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