انت الأن تتابع خبر صدمة كبيرة لهؤلاء.. وقف صرف معاشات سبتمبر بالزيادة الجديدة لهذه الفئات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتبقى أيام قليلة على بدء صرف معاش شهر سبتمبر 2024، وهذا بعدما قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأن بداية الصرف للشهر المقبل ستكون من يوم 1 سبتمبر 2024 لكل المواطنين المستفيدين من المعاشات والبالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن بمختلف محافظات الجمهورية، عبر شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلي وكذلك من خلال فروع بنك ناصر وهذا بجانب ماكينات فوري والمحافظ الإلكترونية بمختلف أنواعها.

صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

قالت تقارير صحفية بأن زيادة المعاشات تحدث سنويًا في شهر يوليو من كل عام، ولكن خلال العام الجاري قد صدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مواعيد صرف المعاش بالزيادة السنوية إلى شهر مارس بدلًا من يوليو.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن الزيادة التي بدأ صرفها في مارس الماضي قد كلفت خزائن الدولة نحو 66 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن.

ومن المتوقع بأن تكون زيادة المعاشات في العام القادم خلال شهر يوليو، وذلك في حال لم يصدر قرار رسمي من جانب الجهات المعنية بتقديم وتبكير موعد الصرف.

حالات وقف صرف المعاش

قالت وزارة التضامن الاجتماعي بأنها تتابع عن قرب عمليات صرف المعاشات بشكل دوري، وفي حال حدوث أي مشكلة يقوم المواطن بالتواصل مع رقم خدمة العملاء، ومن ثم تبدأ عملية مساعدته في حال هذه المشكلة.

الجدير بالذكر بأن هناك بعض الحالات التي يتم فيها وقف المعاش طبقًا للقانون: