الإعلان عن توفير 1000 فرصة عمل لفتيات محافظتي الإسكندرية والبحيرة في شركة”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 01:28 مساءً - دعا وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،الباحثات عن عمل من فتيات محافظتي الإسكندرية ،والبحيرة ،الى التقديم على الفرص التي أعلنت عنها شركة اليكس اباريلز للملابس الجاهزة ،بالمنطقة الاستثمارية الحرة بمحافظة الإسكندرية ..وقال الوزير جبران أن هذه الفرص ،جرى الاتفاق عليها خلال جولته أمس الأربعاء ،في عدد من الشركات هناك ،حيث توفير 1000 فرصة عمل ،في الوقت الراهن ،و2500 فرصة في شهر مارس 2025 المقبل ،داخل الشركات التي تفقدها الوزير ،مع التأكيد على استعداد الوزارة تدريب وتأهيل الشباب من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لها،على إحتياجات هذه المصانع من عمالة ماهرة ومدربة ..وقال إن هذه السرعة في توفير فرص العمل ،تعتبر واحدة من أهم ثمار "جولة أمس"..

وبحسب بيان صحفي ،فإنه بالتنسيق بين الوزارة ،وشركة اليكس اباريلز للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسكندرية،يحق لفتيات محافظتي الإسكندرية والبحيرة ،من سن 18 وحتى 40 سنة ،التقديم على هذه الوظائف أسبوعيا من يوم السبت،المقبل الموافق 24-8-2024، وحتى الخميس،وذلك من الساعة الثامنة صباحا ،وحتى الرابعة مساءا ،داخل مبني الشركة ،رقم 8 بالمنطقة الحرة ،وذلك أسبوعيا حتى استيفاء العدد المطلوب ،وأن الأوراق المطلوبة ،سيرة ذاتية، وصورة من البطاقة الشخصية ،مع التأكيد على التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ،وانه سيتم تحرير عقود عمل للمتقدمات من ذوي الخبرة ،بينما تدريب وتأهيل ممن ليس لديهم خبرة ،في دورات تدريبية لمدة شهرين، بمكأفات رمزية ،ثم تعينهم فور الانتهاء من العملية التدريبية...

وكان الوزير جبران قد تفقد أمس الأربعاء مجموعة من شركات المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسكندرية ،وإستمع من الإدارات ،والعمال عن سير العملية الإنتاجية ، وبيئة العمل ،واتفق على أهمية توفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة..