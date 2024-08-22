انت الأن تتابع خبر 1737 جنيها خلال يومين.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر تخالف التوقعات ومفاجأة في عز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوما بعد يواصل سعر الحديد والأسمنت ارتفاعه في سوق مواد البناء، إذ بلغت الزيادة الجديدة في الطن الواحد نحو 732 جنيها، ويقبل المواطنين على متابعة أسعار الحديد أولا بأول خاصة بعدما فتحت الحكومة أبوابها للتصالح في مخالفات البناء وهو مافتح شهية المواطنين للإقبال على شراء الحديد، ما أدى إلى ارتفاع سعره نقدم لكم أسعار الحديد اليوم في مصر، بعد زيادة طن حديد عز نحو 732 و، وأسعار الحديد الاستثماري بنحو 737 جنيها للطن، طبقا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، ومنذ يومين تحرك سعر طن الحديد اليوم وارتفع سعر طن ما يقرب من 1000 جنيه مرة واحدة.

أسعار الحديد اليوم في مصر

نقدم لكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم على النحو التالي:

سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 40869 جنيه للطن.

وصل سعر طن حديد عز 42543 جنيهًا للطن، أي وصلت الزيادة 732 جنيهًا.

سجل سعر طن حديد السويس 38,500 جنيه للطن.

وصل سعر طن حديد بشاي نحو 37,500 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل: 38,000 جنيه للطن.

أما عن سعر طن حديد سرحان فبلغ نحو 38800 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي 38800 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين سجل نحو 41100 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي إلى 39000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 41000 جنيه.

سعر طن حديد عطية إلى 39000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

ولا تقل أهمية الحديد عن الأسمنت فكلاهما من العناصر الأساسية في عملية البناء ويعتبران بورصة لتحديد سعر الشقق في حال ارتفاع سعر الحديد والأسمنت ترتفع أسعار الوحدات السكنية إليكم سعر الأسمنت اليوم: