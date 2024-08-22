انت الأن تتابع خبر معدش فيه جوابات هتتباع تاني.. اجراءات صارمة من الحكومة بشأن سيارات المعاقين| ماذا سيحدث؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس تقدم بعددا من المقترحات، لتطبيقها لتقنين حصول الشخص من ذوي الإعاقة على سيارة معفاة من الجمارك ولمنع المستغلين من الاستفادة من ذلك بالمخالفة للقانون.

وأضافت المشرف العام

على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريحات صحفية، أن من بين هذه المقترحات، هو حضور ذوي الإعاقة للمرور للتأكد من استحقاقه للسيارة أثناء الترخيص وسيتم تفعيل بعض الإجراءات من جهة المرور لتطبيق ذلك مما يعمل على منع بيع جواب الحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

وقالت كريم في تصريحاته:

“تم رصد بعض السماسرة الذين يروجون لبيع سيارات مخصصة لذوى الهمم، وسيتم تطبيق عقوبات عليهم من الجهات المختصة، لافتة إلى أنه من المقرر أن تصل العقوبة للحبس، وكذلك حرمان الشخص ذوى الإعاقة من الحصول على سيارة مدى الحياه حال مخالفته القانون وبيعه السيارة الخاصة به قبل فترة حظر البيع”.

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