انت الأن تتابع خبر معدش فيه جوابات هتتباع تاني.. اجراءات صارمة من الحكومة بشأن سيارات المعاقين| ماذا سيحدث؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس تقدم بعددا من المقترحات، لتطبيقها لتقنين حصول الشخص من ذوي الإعاقة على سيارة معفاة من الجمارك ولمنع المستغلين من الاستفادة من ذلك بالمخالفة للقانون.
وأضافت المشرف العام
- على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريحات صحفية، أن من بين هذه المقترحات، هو حضور ذوي الإعاقة للمرور للتأكد من استحقاقه للسيارة أثناء الترخيص وسيتم تفعيل بعض الإجراءات من جهة المرور لتطبيق ذلك مما يعمل على منع بيع جواب الحصول على سيارة معفاة من الجمارك.
وقالت كريم في تصريحاته:
- “تم رصد بعض السماسرة الذين يروجون لبيع سيارات مخصصة لذوى الهمم، وسيتم تطبيق عقوبات عليهم من الجهات المختصة، لافتة إلى أنه من المقرر أن تصل العقوبة للحبس، وكذلك حرمان الشخص ذوى الإعاقة من الحصول على سيارة مدى الحياه حال مخالفته القانون وبيعه السيارة الخاصة به قبل فترة حظر البيع”.
مخاطبة الوزراء لإعفاء ذوي الإعاقة من مقابل أرضيات
- وقالت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إنه تم مخاطبة رئاسة الوزراء لإعفاء أشخاص ذوي الإعاقة من دفع مقابل أرضيات بالموانئ للسيارات المعفاة من الضرائب، مضيفا “خاطبنا المرور بعدم ترخيص السيارة الا عند اثبات أن الشخص يستحق، كما طالبنا تغليظ العقوبة لتصل للسجن لمن يستغل الحصول على سيارة مخصصة لذوى الاعاقة”.
- وأشارت إلى أنها تلقت اقتراحات من بعض الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة تمييز السيارة الخاصة بهم مثل تمييز اللوحات المعدنية، أو وضع كود ملصق بها لتسهيل الحصول على خدمات منها أماكن انتظار أو كشف المتلاعبين والمستخدمين للسيارة دون وجه حق، مضيفا أن “من بين المقترحات الهامة لتمييز الشخص ذوى الإعاقة وضع كود فى بطاقة الرقم القومى لذوى الإعاقة ما يسهل التعامل مع كافة الجهات، وكذلك تسهيل الحصول على الخدمات الخاصة بهم”.