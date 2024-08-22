حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 04:28 مساءً - الفريق أسامة ربيع يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك لبحث سبل التعاون المشترك

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك:" عودة السفن التابعة للمجموعة للإبحار عبر قناة السويس أمرا حتميا فور استقرار الأوضاع في المنطقة"

في إطار حرص الهيئة على فتح خطوط تواصل مع العملاء، اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة ميرسك إيه بي موللر برئاسة السيد/ كيث سفندسن نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيه بي موللر تيرمينالز، يرافقه السيد أحمد حسن نائب رئيس العمليات بمجموعة إيه بي موللر ميرسك،والسيد لارس ينسين نائب الرئيس التنفيذي رئيس الموانئ المحورية بإيه بي موللر تيرمينالز، والسيد ستيفن يوجالينجام الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، والسيد هاني النادي ممثل مجموعة شركات إيه بي موللر ميرسك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث سبل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك ،وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

خلال اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تعزيز آليات التعاون المشترك واستثمار العلاقات الاستراتيجية الممتدة لخلق إطار عمل متكامل يمتد ليشمل مجالات عمل جديدة مثل التعاون في مجال التحول الأخضر وتطوير محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد.

وأوضح رئيس الهيئة أن التحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تفرض ضرورة تفعيل التواصل و التنسيق المشترك مع كافة عملاء الهيئة من الخطوط الملاحية والمنظمات الدولية العاملة في مجال النقل البحري لتقليل تأثير الأوضاع الراهنة على حركة التجارة العالمية وسوق النقل البحري.

من جانبه، أكد السيد/ كيث سفندسن نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك والرئيس التنفيذي لمجموعة إيه بي موللر تيرمينالز على أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية ولسياسات الإبحار الخاصة بمجموعة ميرسك على وجه الخصوص مما يجعل عودة السفن التابعة للمجموعة للإبحار مرة أخرى عبر قناة السويس أمرا حتميا فور استقرار الأوضاع في المنطقة.

كما أعرب السيد/ كيث سفندسن نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك عن تطلعه لتعزيز التعاون بين المجموعة وهيئة قناة السويس في مجالات عدة، مشيرا في هذا الصدد إلى قرب انتهاء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من محطة تداول الحاويات ٢ بميناء شرق بورسعيد بطول ٩٥٥ متر والاستعداد لتشغيلها بنهاية الربع الأول من العام المقبل بمشيئة الله.

في سياق متصل التقى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة ممثلي شركة سفيتزر لبحث سبل التعاون المشترك.