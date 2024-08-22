التعليم: محاسبة المعلمين على الحصص الإضافية بنفس الزيادة المقررة 50 جنيها بعد موافقة مجلس الوزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 06:32 مساءً - أكد الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن قرار مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على رفع قيمة الحصة للمعلمين سواء للعاملين أو للمتعاقدين بالحصة، يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضى، وسيتم تطبيق نفس الزيادة على الحصص الإضافية للمعلمين.

وقال بهاء، إنه بالنسبة للمعلمين المعينين بالفعل في مدارس وزارة التربية والتعليم أن أي معلم يقوم بتدريس حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة.

أضاف "مثلا، معلم خبير نصابه 16 حصة أسبوعيا ولكنه يقوم بتدريس 24 حصة أسبوعياً فله كل أسبوع 8 حصص زائدة عن النصاب أو حوالي 35 حصة زائدة شهريا تساوي 1700 جنيه زيادة شهرية (قبل خصم الضرائب والاستقطاعات)، خاصة أن المدرس متواجد بالفعل في مدرسته دون انتقالات أو تحضير مواد دراسية مختلفة.

وقال إنه بالنسبة للمعلمين بالحصة فهذه زيادة تمثل حوالي 66٪؜ من قيمة التعاقد العام الماضي.