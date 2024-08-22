الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف داري بعد الإتفاق على ضمّه 4 مواسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 07:29 مساءً - يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة المغربي أشرف داري مدافع فريق بريست الفرنسي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد، وتعويض رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.

وشهدت الساعات الماضية إتفاق تام بين الأطراف الثلاثة لحسم الصفقة ، فالأهلي أتم إتفاقه مع النادي الفرنسي على شراء اللاعب نهائياً لمدة أربعة مواسم ، كما أتفق مع المدافع المغربي على جميع تفاصيل عقده.

ومن المقرر أن يصل اللاعب للقاهرة غداً ، الجمعة، للخضوع للكشف الطبي ثم إعلان إنتقاله للقلعة الحمراء رسمياً.

لعب أشرف داري 140 مباراة مع الوداد المغربي، وأحرز 11 هدفَا وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وتوج معه بـ 3 ألقاب من الدوري المغربي 2019، 2021، 2022، ودوري أبطال أفريقيا 2022.

وخاض داري 24 مباراة مع بريست الفرنسي، وأحرز هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، كما شارك مع رويال شارلروا البلجيكي في 9 مباريات وسجل 3 أهداف.

وعلى الصعيد الدولي مع منتخب المغرب، لعب أشرف داري 7 مباريات وأحرز هدفًا منذ تمثيل أسود الأطلس في 7 ديسمبر 2021، وشارك 4 مباريات مع منتخب المغرب الأولمبي تحت 23 عامًا.

وسيكون أشرف داري أحد التدعيمات القوية للنادي الأهلي على الجانب الدفاعي، إستعدادًا للمنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم الجديد 2024-2025، أبرزها السوبر الأفريقي أمام الزمالك، كأس الإنتركونتيننتال، ومونديال الأندية 2025.