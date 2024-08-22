نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور: لدينا خطة للتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة بالمدن الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بجامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعم خطة التوسع في إنشاء الجامعات بالمدن الجديدة لإحداث نقلة عمرانية واقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى تلبية الطلب المُتزايد على الالتحاق بالجامعات، لافتًا إلى أن الجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرًا تم بناؤها بالمدن الجديدة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الوزارتين ومختلف الجامعات، وذلك في إطار تنفيذ أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حريصة على استقطاب أكبر عدد من الجامعات للمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، نظرًا لدورها في زيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن على مدار العام، مما يُسهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزيران الموقف التنفيذي الحالي للجامعتين، والمباني التي تم تشغيلها، ففي جامعة العلمين الدولية، تم تشغيل مباني كليات (القانون الدولي - هندسة "1 و2" - الحاسبات - الفنون والتصميم - الدراسات العليا - مبنى الخدمات)، وهناك مباني جار الانتهاء منها، وسيتم تشغيلها في العام الدراسي المقبل، بينما في جامعة المنصورة، تم التشغيل الكلي للمباني التالية (كلية المعاملات القانونية الدولية – كلية هندسة المنسوجات – كلية طب الفم والأسنان)، والتشغيل الجزئي لمباني (كلية الطب البشرى – كلية الصيدلة والعلوم)، وجار التجهيز للتشغيل الجزئي خلال العام الدراسي المقبل لمباني (كلية الهندسة 1 – مبنى الإدارة).

واتفق الوزيران، على ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة إنجاز وتشغيل المنشآت المختلفة بجامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، لتلبية الطلب الكبير والمتزايد من الطلاب على الالتحاق بالجامعتين.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لدراسة البدائل المُتاحة والمُقترحات لسرعة إنهاء وتشغيل باقي مباني كليات الجامعتين.