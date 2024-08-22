بعثة الاتحاد الرياضي للجامعات تصل ليتوانيا للمشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث

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أحمد جودة - القاهرة - وزير التعليم العالي يوجه رسالة دعم وتشجيع للبعثة المصرية في ليتوانيا

د.أيمن عاشور يؤكد:

-نثق في قدرة طلابنا على تحقيق إنجازات مشرفة في البطولة

-مشاركة طلابنا في بطولة العالم للخماسي الحديث تأكيد على اهتمامنا بالرياضة الجامعية

-توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم البعثة المصرية

وصلت بعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات إلى ليتوانيا للمشاركة في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث، والتي تقام خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٥ اغسطس الجاري.

وفي هذا الصدد، وجه د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رسالة دعم وتشجيع للبعثة المصرية المشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث، وأكد فيها فخره واعتزازه بهم، وثقته في قدرتهم على تحقيق نتائج مشرفة في البطولة، وأكد أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الرياضة الجامعية، وتشجيع الطلاب على تمثيل مصر في المحافل الدولية، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات التي تساعد البعثة على تحقيق أهدافها، وتحقيق نتائج مشرفة، ودعا الطلاب إلى بذل قصارى جهدهم لرفع اسم مصر عاليًا في هذا المحفل الدولي.



ومن جانبه، أشار د.مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات إلى حرصه المتواصل على متابعة البعثة المصرية في ليتوانيا، مشيرًا إلى أنه على تواصل دائم معهم منذ وصولهم، للاطمئنان على استعدادهم للمشاركة في البطولة، مشيدًا بجهود البعثة والجهاز الفني في توفير كافة السبل اللازمة لنجاح اللاعبين، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تحقيق إنجاز يضاف لمصر وللرياضة الجامعية.



يرأس بعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات د.عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمين صندوق الاتحاد، وتضم البعثة الطالبتين زينة مصطفى من جامعة مصر المعلوماتية، وسالي أحمد من جامعة عين شمس، و٣ طلاب، وهم مصطفى عمرو من الجامعة الكندية، ومعتز وائل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمد الجندي شقيق البطل الأوليمبي أحمد الجندي صاحب ذهبية أوليمبياد باريس من جامعة مصر المعلوماتية، بالإضافة إلى جهاز فني متكامل، يضم كلًا من الكابتن أحمد يحيى مدربًا للفريق، والكابتن وائل حسني إداريًا للبعثة.



تشارك في البطولة التي تستضيفها مدينة كوناس الليتوانية 17 اتحادًا جامعيًا، يمثلون 17 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتُعقد حاليًا اجتماعات فنية تجمع الإداريين من جميع البعثات لوضع اللمسات الأخيرة على جدول المنافسات وتحديد مواعيد المباريات.