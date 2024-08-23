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أحمد جودة - القاهرة - أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2024، يتابع الكثيرين بالفترة الحالية، أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2024، رغبة في التقرب من الله تعالي في يوم مولد خير الأنام، ويأتي ذلك مع الموعد الذي أعلنت عنه دار الإفتاء ليكون في 15 سبتمبر 2024، الموافق 12 ربيع الأول 1446، كما تعد هذه الإجازة هي الأخيرة التي يحصل عليها موظفو مصر خلال هذا العام.

أسعار عمرة المولد النبوي 2024

تختلف أسعار عمرة المولد النبوي 2024 حسب نوع البرنامج المتاح، مثل البرنامج الاقتصادي أو البرامج التي تشمل فنادق من فئة 4 نجوم أو 5 نجوم، يمكن الاطلاع على تفاصيل الأسعار الخاصة بكل برنامج في هذه الفقرة:

نوع الغرفة برنامج اقتصادي برنامج 4 نجوم برنامج 5 نجوم غرفة ثنائية 33،000 جنيه 49،000 جنيه 50،000 جنيه غرفة ثلاثية 29،500 جنيه 41،700 جنيه 45،000 جنيه غرفة رباعية 27،500 جنيه 37،900 جنيه 42،000 جنيه غرفة فردية – – 90،000 جنيه

الأوراق المطلوبة للتقديم على العمرة لعام 2024

لتقديم طلبك، ستحتاج إلى مجموعة من الوثائق الأساسية، والتي قد تختلف بناءً على الحاجة، وهي:

جواز سفر إلكتروني ساري لمدة لا تقل عن 12 شهرًا.

ثلاث صور شخصية حديثة بمقاس 4×6، ذات خلفية بيضاء، مع ضرورة ارتداء الحجاب للنساء.

تصريح سفر للذكور الذين هم في سن التجنيد.

شهادة صحية تثبت الحصول على لقاح الحمى الشوكية، مع إحضار إيصال الدفع.

صور من شهادات ميلاد الأطفال توضح تطعيمات شلل الأطفال.

بالنسبة للسيدات تحت سن 45، ليس من الضروري وجود محرم.

إجازه المولد النبوي الشريف

من المقرر ان تكون اجازه المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 ولكن من الممكن ان يتم ترحيلها إلى يوم الخميس من نفس الاسبوع بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الاجازات الرسمية إلى نهاية الاسبوع ثم يتبعها اجازة يومي الجمعة والسبت وهي تكون عبارة عن عطلة رسمية بأجر كامل.

"هتعمل عمرة بكام؟".. أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2024 وموعد إجازة مولد النبي لموظفي القطاعين العام والخاص

عمرة المولد النبوي الشريف 2024

يشمل سعر البرنامج ما يلي: