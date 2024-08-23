ناقد رياضي لـ«إكسترا نيوز»: تنظيم بطولة «قاضية» للفنون القتالية بمهرجان العلمين مهمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 09:32 صباحاً - أكد الناقد الرياضي عثمان إبراهيم أهمية تنظيم بطولة "قاضية" للفنون القتالية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلًا "إن الفنون القتالية لها جماهيرها الخاصة في العالم، لافتًا إلى أنها ليست بجماهيرية لعبة كرة القدم، لكنها في آخر خس سنوات أخذت في النمو بشكل كبير جدًا.
وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العالم علمين" المذاع عبر قناة extra news، إن أهميتها تتمثل في تعزيز السياحة الرياضية، وهي قطاع في غاية الأهمية في العالم، لدرجة أنه يوجد دول عربية شقيقة ترسخ لبطولات التنس وهم في الأساس لا يمتلكون لعبة التنس، لكن الفكرة تتمثل في أنها سياحة رياضية.
أوضح أن مصر تتخذ خطوات كبيرة جدًا في هذا الملف خلال آخر 4 سنوات بشكل واضح في الرياضات الواعدة مثل البادل، وقاضية، حيث يوجد 8 دول متواجدين ومنهم دول عربية أفريقية وفرق من أوروبا وفريق البرازيل من أمريكا الجنوبية وبالتالي هناك انتشار في هذه الدول.
ويأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.
وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.