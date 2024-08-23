انت الأن تتابع خبر آخر تطورات انتشار فيروس جدري القرود.. هؤلاء هم الأكثر عُرضة للإصابة به والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فيرسو جدري القرود.. حالة من القلق والخوف تسيطر على العالم بعد وصف منظمة الصحة العالمية فيروس جدري القردة بأنه حالة طوارىء ولابد من إتخاذ الإجراءات الاحترازية ضده، حيث انتشر في عدد من الدول الأفريقية فضلا عن ظهور حالات مصابة في عدد من دول أوروبا، لذا يزداد التساؤل حول هل العالم معرض لوباء جديد الفترة المقبلة؟.

جدري القرود في مصر

وعلى المستوى الداخلي، أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بفيروس جدري القرود في مصر، حسبما أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار في تقريره الذي عرضه أمام مجلس الوزراء أمس الخميس، فضلا عن تأكيده أنهم اتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة العدوي.

جدري القرود أسبابه

وفقا لتصريحات تلفزيونية للدكتور ياسر الشربيني، أستاذ الفيروسات بجامعة توتنهام البريطانية، أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بجدري القرود هم الذين يدخلون في علاقات جنسية غير سوية، حيث يعد الرجال هم الفئة الأكثر إصابة به.

حالات جدري القردة

وأوضح أستاذ الفيروسات بجامعة توتنهام البريطانية، أن طرق الإصابة بعدوى جدري القردة تشبه الإيدز، حيث إن 93% من الذين يتعرض للإصابة بفيروس جدري القردة هم من يمارسون العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج.

لقاح جدري القردة