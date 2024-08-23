حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2,300 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو").. بحوزة (4 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية").

ضبط (7) قطع سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية خرطوش – طبنجة – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تنفيذ عدد (814) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) .. وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.