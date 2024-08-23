بقيمة 16 مليون جنيه.. ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية في المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (بورسعيد ، القليوبية ، مطروح ، أسيوط) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بنطاق تلك المحافظات، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :

مديرية أمن بورسعيد

ضبط (6 عناصر إجرامية – لـ "5 منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الضواحى ببورسعيد .. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام - كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 4 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 11 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى").

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة أول الجنوب ببورسعيد .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام - كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

مديرية أمن القليوبية

ضبط (4 عناصر إجرامية – لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية .. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 16 كيلو جرام – 2 طبنجة – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الكوكايين – ميزان حساس –مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى").

مديرية أمن مطروح

ضبط (3 عناصر إجرامية – لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح .. وبحوزتهم (عدد 16 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول" - كمية لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الأفيون وزنت 6 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (16 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.