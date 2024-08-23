الاحتلال: تدمير عشرات البنية التحتية بخان يونس وهاجمنا 30 هدفا خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 01:29 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير عشرات البنى التحتية بخان يونس ودير البلح وهاجموا 30 هدفا من الجو في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى بحالة خطيرة في صفوف الجيش خلال العمليات في قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.