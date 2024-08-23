وزير الخارجية يستعرض موقف مصر من التطوات الإقليمية بلقاء مع المراسلين الأجانب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أغسطس 2024 01:29 مساءً - عقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، بدعوة من نادى اليابان للمراسلين الأجانب، لقاءً صحفياً اليوم الجمعة، مع لفيف من كبريات الصحف ووكالات الأنباء العالمية واليابانية المهتمة بالشئون السياسية فى اليابان، وذلك على هامش تواجد سيادته فى طوكيو للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للتيكاد المنعقد فى العاصمة اليابانية طوكيو خلال الأسبوع الجارى.

لقاء صحفى مع وزير الخارجية

واستعراض وزير الخارجية أهم محددات الموقف المصرى إزاء أهم التطورات الإقليمية والدولية التي تعتلي أولويات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الحرب الجارية في غزة، والأزمة السودانية وغيرها من الأزمات التي تستلزم حلول دبلوماسية عاجلة لحلحلتها.